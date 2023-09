MotoGp

Weekend perfetto per Martin a Misano. Dopo aver firmato la pole, il record della pista e aver vinto la Sprint, domenica lo spagnolo si ripete dominando anche la gara 'lunga' del GP San Marino. Il pilota del team Pramac guadagna così altri 9 punti sul leader della classifica Bagnaia: Pecco (3° al traguardo) è ancora in testa al Mondiale con 283 punti, a +36 su Martin e a +65 su Bezzecchi (sul podio con il 2° posto). La MotoGP torna in pista dal 22 al 24 settembre con il GP India GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA