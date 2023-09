Pecco Bagnaia (con la livrea speciale gialla) si mette davanti a tutti nel warm up di Misano con il crono di 1:31.785. Dietro al campione del mondo della Ducati ci sono Bezzecchi, Martin e Binder. Nono tempo per Vinales, 11° Quartararo, penultimo Marc Marquez. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

