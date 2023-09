Dopo il GP di San Marino dominato da Martin, i team restano a Misano, dove lunedì 11 settembre è in programma una giornata di test ufficiali. Grande curiosità per capire le novità in vista del 2024, soprattutto da parte di Honda e Yamaha. Assenti gli acciaccati Bagnaia e Bezzecchi, oltre all'infortunato Bastianini. Tutti gli aggiornamenti in diretta tv su Sky Sport 24 grazie al nostro Antonio Boselli, sul web il racconto integrale della sessione con il live-blog di skysport.it GP MISANO, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

Lunedì 11 settembre, il giorno seguente alla vittoria di Jorge Martin nel Gran Premio di San Marino, a Misano sono attesi alcuni prototipi 2024 per una giornata di test ufficiali sul circuito romagnolo. Occhi puntati soprattutto sui marchi che devono recuperare terreno, Honda e Yamaha. Fabio Quartararo, Marc Marquez e i rispettivi compagni di squadra verificheranno il potenziale delle moto elaborate dai reparti corse nipponici per l’anno prossimo dopo una stagione, quella in corso, che finora ha visto Ducati, Aprilia e KTM farla da padroni. Le squadre saranno in pista dalle 9 del mattino fino alle ore 18.

Test importanti per il futuro di Marc Marquez Come anticipato da Sky durante il weekend del GP Catalunya, Marc Marquez sarebbe vicino al passaggio nel team Gresini per la stagione 2024. Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma lo spagnolo potrebbe raggiungere il fratello Alex nella prossima stagione, entrambi quindi alla guida di una Ducati. Il futuro di Marc Marquez dipenderà anche dai test di Misano: se la Honda dovesse portare delle novità tecniche convincenti, oltre a un progetto tecnico vincente, potrebbe convincere Marc a restare.

Bagnaia, Bezzecchi e Bastianini assenti I test di Misano sono molto importanti per iniziare a preparare al meglio la stagione 2024, tuttavia alcuni piloti italiani non potranno scendere in pista. Bagnaia e Bezzecchi hanno già stretto i denti questo weekend per partecipare al GP di San Marino, arrivando doloranti al termine della domenica. Entrambi hanno dichiarato che preferiscono riposare per tornare al 100% in vista del prossimo GP in India dal 22 al 24 settembre. Bastianini sta ancora recuperando dopo le operazioni alla mano e alla caviglia, subite nell'incidente di Barcellona.

Come seguire i test di Misano su Sky Sport I test ufficiali di Misano sono in programma lunedì 11 settembre dalle 9 alle 18. Su Skysport.it ci sarà un liveblog per consultare i tempi ed entrare virtualmente nei box dei vari team attraverso foto, video e dettagli tecnici su quanto provato dai team MotoGP. Inoltre, saranno previsti collegamenti su Sky Sport 24 con il nostro inviato Antonio Boselli.

Il programma dei test a Misano Lunedì 11 settembre Giornata di test ufficiali: dalle 9 alle 18