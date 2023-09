Dopo il GP San Marino, i piloti sono rimasti a Misano per una giornata di test. La Honda ha provato il prototipo 2024, con un baricentro più basso e un nuovo motore, ma Marc Marquez non è soddisfatto. Anche Quartararo è rimasto deluso dal nuovo motore Yamaha: "Mi aspettavo di più, anche la nuova carena funziona peggio". Nuovo telaio per Aleix Espargaró in Aprilia, mentre in KTM hanno fatto provare il telaio in carbonio a Binder e Miller. Martin ha testato l'abbassatore aggiornato della Ducati

I RISULTATI DEI TEST