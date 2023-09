Marc Marquez non è rimasto soddisfatto dal prototipo della Honda 2024 provato nei test di Misano: "I problemi della moto sono rimasti gli stessi". Lo spagnolo, a proposito del suo futuro, ha aggiunto: "Ho tre possibilità diverse, deciderò tra India e Giappone". Ecco le possibili opzioni: restare in HRC in caso di arrivo di ingegneri europei di alto livello come Dall'Igna, andare in Ducati (nel team Gresini o in Pramac), oppure prendere un anno sabbatico in attesa di approdare in KTM nel 2025

