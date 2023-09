MotoGP di nuovo in pista: alle 9 via ai test

Archiaviato il GP di San Marino con il successo di Martin, i team scendono di nuovo in pista a Misano per una giornata di test ufficiali. Grande curiosità per capire le novità in vista del 2024 portate da Honda e Yamaha, costrette a colmare il gap con le case europee. Assenti gli acciaccati Bagnaia e Bezzecchi, oltre all'infortunato Bastianini. Tutti gli aggiornamenti in diretta tv su Sky Sport 24 grazie al nostro Antonio Boselli, sul liveblog qui di seguito cronaca e tempi minuto per minuto

LE PAGELLE DI MISANO