Il Motomondiale corre in India in questo weekend e dopo le problematiche relative al rilascio dei visti delle scorse ore e che per i team sta rientrando, alcuni piloti hanno postato sui social le prime immagini del loro arrivo. I giudizi sul circuito (qui per la MotoGP sarà la prima volta) ma anche qualche curiosità fuori dalla pista...

GUIDA TV - IL BORSINO DEI PILOTI E DEI TEAM VERSO L'INDIA