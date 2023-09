Forse non basterà a partire in pole, c’è tutto il sabato davanti, ma il miglior tempo di venerdì fa morale. E’ il segno che serviva, la reazione attesa dopo troppo gare anonime, spente, senza una scintilla capace di far sperare in un Arbolino ritrovato. Tony invece c’è ancora e l’ha spuntata negli ultimi giri di un turno passato a rincorrere. Qualche sbavatura, qualche incertezza dopo un inizio di giornata in salita, ma al momento giusto Arbolino ha messo dietro tutti. A cominciare dal leader del mondiale e avversario diretto, Pedro Acosta, a cui è mancata una manciata di millesimi nel finale per stare davanti al milanese, ma lo spagnolo ha un ritmo invidiabile, tempi veloci ripetuti con una costanza preoccupante. E’ sfida aperta, piena d’incognite su un circuito da scoprire. Per Tony che in classifica paga 35 punti di svantaggio è l’occasione di tenere sotto tiro lo spagnolo, magari di rosicchiargli qualcosa, sarebbe un bel modo di correggere la rotta di un mondiale che sembra puntare dritto sul team Ajo. Variabili da valutare e controllare: Ogura e Chantra sono lì, veloci da subito, il giapponese staccato di 18 millesimi, al terzo posto, il thailandese quinto. Comunque entrambi con un buon passo. Tra i due Celestino Vietti, che ha tenuto il suo team col fiato sospeso dopo essersi visto cancellare tre giri buoni di fila e alla fine ha chiuso al quarto posto.

Foggia 11°, Alonso Lopez fuori dai 14

Buone notizie anche da Dennis Foggia, undicesimo. Fuori dai quattordici invece Alonso Lopez, (sedicesimo) per soli 24 millesimi. Ancora più staccato il suo compagno di squadra in SpeedUp, Aldeguer, ventitreesimo.