Marc Marquez ha preso la sua scelta: lo spagnolo ha deciso di correre con la Ducati del team Gresini nel 2024 , nella stessa squadra del fratello Alex. Come ha spiegato il nostro inviato Antonio Boselli dal paddock del Buddh International Circuit, adesso manca solo un passaggio formale, ma che nei fatti però è anche sostanziale: Marc deve trovare una via d’uscita con la Honda . L’unico ostacolo che in questo momento si può frapporre tra Marquez e il team Gresini è proprio l’azienda giapponese.

Come si è arrivati alla scelta del team Gresini

Nelle ultime settimane Marquez aveva avviato una serie di negoziazioni, basti pensare all’inizio di questa stagione con l’ipotesi KTM, svanita perché la casa austriaca non può schierare due moto in più. Poi si è aperta la possibilità di andare nel team Pramac al posto di Zarco, ma il management della VR46 è stato bravo a muoversi in anticipo per portare Franco Morbidelli nel team di Paolo Campinoti per il 2024. Tra l’altro Marquez voleva un contratto annuale, mentre in Pramac avrebbe dovuto firmare un contratto biennale. A questo punto resta l’opzione del team Gresini, ma prima di procedere alla chiusura formale dell’accordo, Marc dovrà concordare una via d’uscita con la Honda. Ricordiamo che il prossimo impegno della MotoGP sarà proprio in Giappone dal 29 settembre al 1° ottobre, Motegi è il circuito di casa per la HRC.