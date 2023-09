Rea comanda le prove libere al mattino, poi in Spagna salgono in cattedra le Ducati: Bautista il più veloce su Rinaldi e Petrucci, 7° Razgatlioglu, 10° Locatelli. Gara 1 e Gara 2 sabato e domenica alle 14 su Sky Sport Uno. Superpole race domenica alle 11 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

La Superbike torna in pista ad Aragon per il decimo round stagionale, in un contesto di gara teoricamente favorevole alle caratteristiche della Ducati. Non sorprende, quindi, trovare tre Panigale V4R davanti a tutti nella combinata delle prove libere. Il miglior tempo è andato ad Alvaro Bautista, che nella seconda parte della FP2 ha siglato un 1’49”649 col quale ha preceduto il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci. Per i due italiani può essere un weekend importante: Rinaldi vinse qui nel 2020 la sua prima gara in Superbike, mentre il pilota di Barni Spark è reduce dagli ottimi test di fine agosto. Più veloce di tutti in mattinata e quarto nel combinato Jonathan Ray, ultimo pilota del gruppo sotto il 50".