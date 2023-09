Inizio in salsa Tricolore per la Supersport ad Aragon. Sono, infatti, tre i piloti italiani in testa alla classifica delle prove libere: Nicolò Bulega ha conquistato il miglior tempo nella combinata in 1’53"671, ma Federico Caricasulo e Stefano Manzi sono subito alle sue spalle ad animare la lotta per il podio. Per Bulega, peraltro, questo weekend rappresenta il primo match point per la vittoria del titolo. Alle loro spalle c’è una carica spagnola portata da Jorge Navarro e Adrian Huertas, con Marcel Schroetter al sesto posto davanti a Niki Tuuli. Valentin Debise e Bahattin Sofuoglu, poi, precedono Raffaele De Rosa che completa la top ten. Dietro di lui ecco Lorenzo Dalla Porta, tredicesimo Yari Montella e sedicesimo Nicholas Spinelli. Più distanti, invece, Federico Fuligni (23°) e Leonardo Taccini (31°).