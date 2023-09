Doppia frattura sul lato sinistro del costato per Alex Marquez, protagonista di un brutto highside nelle qualifiche del GP India: il pilota di Gresini Racing è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti ma, come confermato dal team manager Michele Masini, non correrà né la Sprint del pomeriggio né la gara di domenica

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA