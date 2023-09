Il pilota romagnolo, scattato dalla pole, è stato autore di una rimonta prodigiosa nella Sprint Race indiana dopo il contatto alla prima curva con Marini che l'aveva fatto scivolare nelle ultime posizioni. "La delusione mi ha aiutato - ammette Bez, 5° all'arrivo - e ho cercato di spingere al massimo, senza fare calcoli. Poteva andare molto meglio, ma rimane una giornata positiva". Domenica la gara 'lunga' alle 12 su Sky e in streaming su NOW SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - L'INCIDENTE MARINI-BEZZECCHI: FOTO

Impossibile annoiarsi con Marco Bezzecchi, in pista e... fuori. Il pilota romagnolo è stato il protagonista assoluto della Sprint Race, in India, dove ha chiuso al 5° posto: scattato dalla pole, è stato 'costretto' a una rimonta prodigiosa dopo il contatto alla prima curva con Luca Marini, suo compagno di team nel Mooney VR46, che l'aveva fatto scivolare nelle ultime posizioni. "Rimane comunque una giornata positiva - le parole di Bez a Sky - ho fatto anche la pole... non vedrei tutto nero. Certo, mi dispiace per la Sprint, sarebbe potuta andare meglio, ma spero di avervi fatto divertire". La rimonta è stata più frutto della tecnica o dell'istinto?, chiede Guido Meda dallo studio di Sky Sport. "La delusione mi ha aiutato sicuramente - la risposta di Bezzecchi - ma ero molto lucido e consapevole su quello che dovevo e volevo fare. Ho cercato di spingere al massimo, sempre: non ho risparmiato gomme, non ho ragionato sulla gestione del fisico perché sentivo di poter far bene. Peccato, se avessi avuto un altro giro forse avrei 'fregato' anche Binder".

Bez: "La prima staccata è veramente tosta!"

Secondo Mauro Sanchini - impressione confermata dal sorriso di Bezzecchi - il momento più bello della rimonta è stata la staccata a Quartararo con le slick nella parte più umida della pista. Ma il 'Sanchio' sottolinea da studio anche la difficoltà nell'affrontare la prima curva, teatro del "patatrac" iniziale. "La 1 è veramente difficile - garantisce Bez - freni un metro dopo e non riesci più a fermarti, vai dritto, una roba impressionante. Ha un'angolazione complicatissima, sei sempre solo con il freno davanti, ma non saprei spiegarvi perché sia così difficile: non lo so neanche io...".

"Bravi Martin e Bagnaia a partire meglio di me" Sulla partenza: "Una delle mie migliori, come a Misano. Il tempo di reazione è stato buono, sapevo che la prima curva era insidiosa e non ho voluto esagerare, anche se ho staccato fortissimo. Poi è successo quello che è successo... ma casomai sono stati bravi Martin e Bagnaia a partire meglio di me, non io a partire male...".