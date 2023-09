Bagnaia: "Devo evitare di perdere altri punti"

Dopo il successo nella Sprint in India, Martin accorcia a -33 su Pecco (che ha chiuso in seconda posizione). Il campione del mondo non è preoccupato in vista della gara: "Sono abbastanza tranquillo, risolveremo i problemi che abbiamo: bisogna proseguire così, con calma e spensieratezza. Devo riuscire a non perdere altri punti, da Barcellona in avanti ho perso qualche punto, devo lavorare per restare davanti"

Forse non eravate nelle condizioni perfette: sei comunque contento di questo secondo posto nonostante un setup non ottimale?

"Sicuramente il secondo posto è il risultato migliore a cui potevo ambire. Non siamo a posto soprattutto sulla stabilità in frenata, la moto è nervosa, faccio fatica a sfruttare il mio punto forte. Martin in questo momento sta frenando meglio, la differenza nella Sprint è stata questa. Abbiamo comunque fatto uno step in avanti, dobbiamo continuare in questa direzione ed essere felici per essere riusciti a trovare una quadra per chiudere sul podio. Siamo stati anche fortunati che Bezzecchi ha perso posizioni a causa di un contatto alla prima curva. Bisogna proseguire così, con calma e spensieratezza"

In gara può cambiare qualcosa al cambiare della gomma?

"Martin e Bezzecchi hanno un potenziale maggiore al momento, riescono a fare la differenza in frenata in alcuni punti della pista. Noi però abbiamo fatto un bel lavoro con la gomma media, ha meno grip della soft, però è molto costante. Sono abbastanza tranquillo, risolveremo i problemi che abbiamo"

Avere tante gare ravvicinate, vi porta a lavorare in una maniera diversa e ad avere un atteggiamento diverso in gara?

"Noi siamo molto tranquilli, questo ci aiuta, riusciamo sempre a trovare una quadra. Avere tante gare vicine ci impone di trovare un setup di base che funzioni bene, altrimenti la fatica raddoppia. Da ora in avanti andiamo in piste che a me piacciono molto, quindi sono contento. Devo riuscire a non perdere altri punti, da Barcellona in avanti ho perso punti, devo quindi lavorare per restare davanti"