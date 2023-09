Ultimo giro col cuore in gola per decretare la 2^ posizione nel GP dell'India: Jorge Martin va lungo, torna in pista e subisce il sorpasso di un agguerrito Fabio Quartararo. Il pilota spagnolo, però, non demorde e compie un autentico capolavoro all'esterno per riprendersi il secondo gradino del podio. Nel VIDEO sopra l'analisi di Mauro Sanchini allo Sky Tech

