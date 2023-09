MotoGp

Martin chiude il GP India al secondo posto e guadagna 20 punti su Bagnaia, caduto nel finale quando era in seconda posizione. Adesso lo spagnolo è distante 13 punti dal leader della classifica Pecco. Bezzecchi, vincitore della gara, è terzo nel Mondiale a distanza di 44 punti da Bagnaia. Il Mondiale è sempre più aperto: prossimo appuntamento in Giappone dal 29 settembre al 1° ottobre, da vivere tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP INDIA, L'ORDINE DI ARRIVO