Jorge Martin è stato il più veloce nel warm up del GP d'India - ritardato di mezz'ora per un intervento di pulizia della pista - con il tempo di 1:45.402 davanti a Bezzecchi e Quartararo, 13° Bagnaia. La gara è alle 12: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



