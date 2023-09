Durante i test a Misano, Marc Marquez aveva dichiarato: "Prenderò la mia decisione sul futuro tra India e Giappone". Al termine della gara indiana, lo spagnolo ha precisato: "Non comunicherà la mia scelta a Motegi, perché lì dovrò essere concentrato al 100% sulla pista". Come anticipato da Sky, il pilota ha deciso di correre col team Ducati Gresini nel 2024, dove troverebbe il fratello Alex. Prima di procedere alla chiusura formale dell’accordo, Marc dovrà concordare una via d’uscita con la Honda

