Tredicesima vittoria in stagione per Bulega, podio italiano con Manzi e Caricasulo. In Supersport 300 Buis beffa Vannucci e Gaggi, 4° Gennai

Nella domenica di Aragon entrambe le classi Supersport vedono i propri valori in campo confermati, con i rispettivi leader di classifica vincitori. Nicolò Bulega non ha concesso nemmeno le briciole agli avversari, prendendo margine nei primi chilometri di Gara 2 e gestendolo fino a conquistare il tredicesimo successo in stagione. Un copione già visto in Gara 1, che gli permette di salire a ottantacinque punti di vantaggio su Stefano Manzi (secondo al traguardo) e vedere il traguardo del titolo a un passo.

Podio tutto italiano con Manzi e Caricasulo

In una gara interrotta a metà ultimo giro per l’incidente di Niki Tuuli, la Ducati di Federico Caricasulo completa un bel podio italiano con il terzo posto, resistendo al rientro delle MV Agusta di Bahattin Sofuoglu e Marcel Schroetter. Sesta piazza per Jorge Navarro, al miglior weekend stagionale con la Yamaha di Ten Kate; più lontani Valentin Debise e Yari Montella, ottavo dopo essere partito dal fondo della griglia per un'infrazione nella pressione delle gomme. In top-10 anche Raffaele De Rosa e Nicholas Spinelli.