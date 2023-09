Con il trionfo di Bezzecchi in India, la Ducati ha toccato quota 80 vittorie a distanza di 20 anni dal primo successo. La casa di Borgo Panigale e l'Aprilia hanno stravolto gli equilibri della MotoGP: siamo a 10 vittorie consecutive di moto italiane, evento che non si verificava dal 1972 (quando la MV Agusta ne vinse 12 con Giacomo Agostini e Alberto Pagani). Questo weekend si torna in pista in Giappone: domenica 1° ottobre gara alle 8 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, LA GUIDA TV