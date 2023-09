A Motegi è in corso la Sprint, con Jorge Martin scattato dalla pole davanti a Bagnaia (lo spagnolo del tea Pramac ha realizzato il nuovo record della pista in 1:43.198). In Moto3 pole di Masia, nelle qualifiche della Moto2 il più veloce è stato Chantra. Domani il Gran Premio del Giappone alle 8, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

