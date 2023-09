La MotoGP scende subito in pista a Motegi per il Gran Premio del GIappone, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dal 29 settembre all'1 ottobre. Occhio al fuso orario: sabato le qualifiche della top class sono alle 3.45, con la Sprint in programma alle 8. Domenica gran finale: alle 5 la gara della Moto3 , alle 6.15 la Moto2 e alle 8 il Gran Premio della top class

In arrivo un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre la MotoGP fa tappa in Giappone, a Motegi, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Durante tutto il fine settimana di motori continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e su skysport.it e i canali social di Sky Sport. Si riparte dopo il trionfo in India di Marco Bezzecchi, con una lotta per il Mondiale più che mai aperta: dopo la caduta al Buddh International Circuit, Bagnaia conserva un vantaggio di soli 13 punti su Jorge Martin, mentre il Bez insegue a -44.