Le parole di un soddisfatto Pecco Bagnaia, che al termine del venerdì di Motegi chiuso col 2° tempo sembra aver messo alle spalle i problemi in frenata riscontrati negli ultimi weekend: "Grazie al team che ha fatto le ore piccole: la caduta in India ci è servita da lezione, ora posso forzare le frenate e, per il mio stile di guida, è un grande passo avanti"

Dopo la caduta nel GP India Pecco Bagnaia e con lui tutti i ragazzi del team Ducati Factory si sono messi al lavoro per risolvere un problema in frenata riscontrato dal campione del mondo in carica già nel weekend di Misano. E, a giudicare dal secondo tempo fatto segnare nel venerdì di Motegi, Borgo Panigale ha trovato la quadra per consentire al suo pilota di riferimento di poter guidare come vuole. E' lo stesso Bagnaia a confermare le buone sensazioni: "Sono molto soddisfatto, finalmente posso forzare le frenate come voglio e, per il mio stile di guida, è uno step enorme rispetto agli ultimi due Gran Premi - ha detto il ducatista a Sky Sport dopo le pre-qualifiche -. Ci manca ancora qualcosa, ma siamo vicini a trovare la quadra. Sono riuscito a frenare forte e a fare percorrenza, cosa che mi risultava difficile ultimamente. Posso tirare un sospiro di sollievo: quando ho deciso di spingere, si è vista chiaramente la differenza. Certo, manca ancora un po' di costanza, ma abbiamo fatto grandi passi avanti".