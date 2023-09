Una caduta a pochi secondi dalla fine delle pre-qualifiche condanna Marc Marquez a iniziare dal Q1 le qualifiche del sabato. "Andando oltre il limite in tutte le curve sono caduto", le parole del pilota spagnolo a fine sessione. "Mi dà fastidio perché ero veloce. È un peccato non essere passato, però devo accettarlo". Sulla moto, che sembrava in ripresa in India: "Siamo allo stesso livello di prima. Non so se riuscirò ad entrare in Q2 domani".

