Gara 1 di Superbike a Portimao ha pienamente confermato le attese della vigilia, senza scossoni nei valori in campo almeno per il podio. Alvaro Bautista si è imposto con sicurezza in una corsa che lo ha visto temporeggiare per il primo terzo di gara, salvo poi prendere il comando e fuggire. La strenua resistenza di Toprak Razgatlioglu, che inizialmente ha lottato ed è poi rimasto rimasto a breve distanza, non è bastata a contenere lo strapotere dello spagnolo, la cui superiorità nei settori uno e quattro si è unita una gestione perfetta del consumo gomma.