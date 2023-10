Divertente siparietto tra Marc Marquez e Jack Miller durante la Fan Parade a Motegi: il pilota australiano si improvvisa reporter per l'account Instagram della MotoGP e va a sondare il terreno con lo spagnolo. "Dove vai l'anno prossimo, Marc?". L'otto volte iridato ci pensa un attimo e risponde scherzando: "Al tuo posto!". A quel punto Jack sta al gioco: "Puoi averlo, andrò a casa!". Come detto Marquez ha scelto il team Gresini per il 2024 e aspetta di trovare una via d'uscita da Honda

