Moto3: Masià vince e vola nel Mondiale, 4° Nepa

Terzo successo in stagione per lo spagnolo, ora leader solitario del Mondiale davanti a Sasaki e Holgado, 2° e 3° anche in gara a Motegi. Ai piedi del podio un ottimo Stefano Nepa, out Bertelle, caduto nell'11° giro in Giappone come il turco Oncu, 13° Riccardo Rossi

Masià ribalta la classifica della Moto 3, vince e passa al comando del mondiale. Più nove punti su Holgado che ha chiuso al terzo posto una gara condizionata dall’esuberanza di Oncu (tanto per cambiare). Un attacco a dir poco ottimista del turco all’undicesimo giro ha fatto perdere il contatto a Sasaki e a Holgado, con Masià che si è messo in tasca un secondo di vantaggio amministrato con giudizio fino al traguardo. Oncu, per la cronaca, è finito per terra. Holgado si è attaccato alla moto del giapponese, per provare a sorpassarlo all’ultima curva, ma l’uscita scomposta sul cordolo gli ha fatto perdere la volata finale. Il terzo posto, la migliore prestazione delle ultime quattro gare, non è bastato in ottica campionato. Masià conferma la serie positiva: due vittorie e due secondi posti in quattro gare. E’ il suo momento, corre sulle ali di entusiasmo cresciuto di pari passo con la discesa di Holgado, irriconoscibile rispetto alla prima parte del campionato. Al via era partito bene il pilota della Ktm, alle spalle di un ottimo Nepa e Oncu. Masià alle loro spalle, è poi passato al comando al sesto passaggio. Mentre Nepa scivolava indietro (ha poi chiuso ai piedi del podio), Masià scappava via tirandosi dietro Sasaki, Holgado e Oncu.