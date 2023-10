SBK: Bautista piega Razgatlioglu ma il Mondiale...

Gli altri risultati

L’ultima gara di giornata è stata stupenda, una corsa da inserire negli annali della Superbike. Una lotta tra Davide e Golia, nella quale Razgatlioglu ha cercato per tutta la gara e con ogni mezzo di sconfiggere Bautista: i due si sono superati dal primo all’ultimo giro, con Toprak a sfruttare le parti guidate della pista e Alvaro a replicare fuori dall’ultima curva e nel primo settore. Ancora una volta, il successo è andato al ducatista con una manovra da paura all’esterno all’ultima curva, approfittando ancora della superiorità tecnica. Entrambi i piloti meritano il dieci e lode in pagella per quanto fatto nei venti giri di Gara 2 e Razgatlioglu, per quello che vale, rimanda la festa titolata di Bautista a Jerez, restando matematicamente in corsa per due soli punti. A completare il podio con una bella corsa è Rinaldi, non distante dai primi e capace di resistere al rientro di Garrett Gerloff. Il texano ha preceduto Locatelli e Danilo Petrucci, autore di una discreta rimonta dopo due gare deludenti. Rea ha chiuso decimo e due italiani hanno raccolto punti, Axel Bassani (12°) e Lorenzo Baldassarri (13°). Diciannovesimo Gabriele Ruiu.