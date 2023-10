Vittorie azzurre con Manzi e Gennai, Buis campione

Portimao ha rappresentato una tappa cruciale per le categorie Supersport, assegnando i titoli mondiali di entrambe ed essendo l’ultimo round stagionale della 300 . Nella classe cadetta, Jeffrey Buis ha conquistato il titolo con una gara in difesa, conclusa all’undicesimo posto restando in coda al gruppo e fuori dai guai. Bissando l’iride del 2020, l’olandese diventa il primo bicampione della storia della Supersport 300, dedicando il successo al compianto Victor Steeman. Quanto alla gara , José Luis Perez Gonzalez e Mirko Gennai sono andati in fuga giocandosi la vittoria in solitudine. Lo spagnolo è stato il primo a tagliare il traguardo, ma la manovra scorretta con la quale ha accompagnato Gennai verso il muretto box è stata penalizzata con la perdita di una posizione. Il toscano di BR Corse fa quindi doppietta, guadagnando peraltro il terzo posto in classifica generale ai danni di Dirk Geiger, terzo oggi. Tra gli italiani vanno a punti Matteo Vannucci (5°), Kevin Sabatucci (13°) e Devis Bergamini (15°).

Manzi torna al successo

In Supersport Stefano Manzi è tornato al successo al termine di una bella battaglia con Nicolò Bulega e Yari Montella. Se a due giri dal termine un lungo dovuto a una folle ha allontanato il pilota di Barni Spark, relegandolo al terzo posto, i due (ex) rivali per il titolo si sono sfidati fino alle ultime battute e Manzi ha trovato la vittoria con un’infilata decisa alla curva undici. Giù dal podio Marcel Schroetter e Federico Caricasulo, quinto. Glenn Van Straalen ha avuto la meglio di Jorge Navarro per la sesta posizione; buona gara anche per Raffaele De Rosa e Lorenzo Dalla Porta, conclusa all’ottavo e nono posto, con Niki Tuuli a completare la top ten. Ventitreesimo Andrea Migno, non partiti per infortunio Federico Fuligni e Leonardo Taccini.