La foto di Marquez in lacrime

Dopo l'annuncio ufficiale della risoluzione e i rispettivi messaggi di ringraziamento sui social (da parte della Honda e da parte di Marquez), il pilota è tornato a scrivere sui social in serata. Questa volta i toni sono carichi di emozione. Marc rivela su Instagram un messaggio scritto a un membro del suo team. Lo sfondo del post è una foto dello spagnolo in lacrime. L'addio di Marquez, infatti, non è solo per la Honda, ma riguarda anche il gruppo di lavoro storico che lo ha accompagnato nel suo lato del box in questi 11 anni in HRC: "Non so da dove iniziare, non so se faccio bene o male, non so cosa accadrà in futuro, non so se tutto questo andrà bene, ma so tutto quello che abbiamo conquistato insieme. È stata la decisione più difficile della mia vita, guidata dalla testa e dal coraggio, ma non dal cuore. Voi sarete sempre la mia squadra del cuore, quelli di sempre, quelli che mi hanno supportato, quelli che mi supporteranno. Però una cosa mi è chiara, voglio tornare a essere il miglior pilota del mondo e per questo devo godermi soprattutto la moto"