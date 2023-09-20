Ancora una volta più forte degli infortuni, Marc Marquez ha saputo gestirsi al meglio e ha compiuto una delle più grandi rimonte nella storia dello sport. Il decimo titolo è solo l'ultima ciliegina di una carriera strepitosa, nonostante gli infortuni che lo hanno accompagnato. Riviviamola qui di seguito, dagli esordi fino alla storia d'amore con Ducati

MARQUEZ CAMPIONE, LO SPECIALE DI SKY SPORT