Marc Marquez, il 10° titolo nonostante i nuovi (vecchi) problemi fisici...
Ancora una volta più forte degli infortuni, Marc Marquez ha saputo gestirsi al meglio e ha compiuto una delle più grandi rimonte nella storia dello sport. Il decimo titolo è solo l'ultima ciliegina di una carriera strepitosa, nonostante gli infortuni che lo hanno accompagnato. Riviviamola qui di seguito, dagli esordi fino alla storia d'amore con Ducati
- Già campioncino delle minimoto e indicato come uno dei migliori prospetti di Spagna, Marc Marquez debutta in 125 nel 2008, ingaggiato dal team Repsol KTM guidato da Alberto Puig, concludendo la sua prima stagione al 13° posto. Ottavo nel 2009 e campione nel 2010 con il Red Bull Ajo Motorsport grazie a 10 vittorie, 12 pole e 310 punti finali.
- Nel 2011 passa in Moto2, ingaggiato dal team CatalunyaCaixa Repsol, chiudendo al 2º posto alle spalle di Stefan Bradl. Si riscatta subito l’anno successivo, in sella alla Suter MMXI, vincendo il Mondiale in Australia con una gara di anticipo, collezionando in totale nove successi e 328 punti.
- Nel 2013 passa in MotoGP, nel team Repsol Honda, affiancato da Dani Pedrosa. E batte tutti i record di precocità, diventando il più giovane pilota a conquistare la pole e la vittoria di una gara in top class (nel GP di Austin, a 20 anni, 2 mesi e 3 giorni); e il più giovane campione del mondo all'età di 20 anni e 266 giorni.
- Nel 2014 Marc è una schiacciasassi: vince le prime 10 gare della stagione e si laurea ancora campione con 13 successi e altrettante pole, staccando il secondo in classifica (Valentino Rossi) di 67 punti.
- Nel 2015 Marquez non riesce a ripetersi: 3° alle spalle di Lorenzo (1°) e Rossi (2°), protagonista di un contatto con Valentino in Malesia, condito da tante polemiche. Nel 2016 si riscatta, tornando sul tetto del mondo con tre gare di anticipo (come nel 2014, in Giappone): è il suo terzo titolo in MotoGP, il quinto in carriera nel Motomondiale.
- Nel 2017 vince il duello Mondiale all'ultima gara con un super Andrea Dovizioso, issando sul podio di Valencia un dado enorme con il numero "6", come i Mondiali vinti dallo spagnolo (e come le gare vinte in stagione).
- Nel 2018 il rivale di Marquez è ancora Dovizioso, ma il catalano (dopo qualche sbavatura nei primi GP) non sbaglia più un colpo e vince il suo settimo Mondiale con tre gare di anticipo e per la terza volta in Giappone, dopo il 2014 e 2016.
- A 25 anni, 8 mesi e 4 giorni Marquez è il più giovane pentacampione della top-class, di un anno più giovane rispetto a Valentino Rossi quando ottenne il suo quinto titolo (26 anni 7 mesi 9 giorni, a Sepang nel 2005).
- Nel 2019 Marquez batte in volata Quartararo e conquista in Thailandia un altro titolo, diventando il più giovane di sempre a vincere 8 Mondiali in tutte le classi a 26 anni e 231 giorni.
- Sono tre adesso i piloti che hanno vinto sei o più titoli in top-class: Giacomo Agostini (8), Valentino Rossi (7) e, appunto, Marc Marquez (6).
- Il 2020 doveva essere un anno speciale per Marc, ma il suo sogno di correre in squadra con il fratello Alex s'infrange il 19 luglio a Jerez, nella prima gara del Mondiale, posticipato per il Covid. Dopo un'uscita sulla ghiaia e una straordinaria rimonta ripartendo dal fondo del gruppo, terzo e in piena lotta per il secondo posto, viene sbalzato a terra dalla sua Honda. Si rialza, ma appare subito molto sofferente. E al centro medico viene confermata la frattura all’omero del braccio destro.
- Dopo aver provato un recupero lampo nella gara successiva, Marquez è costretto a fermarsi: da quel momento non tornerà più in pista nel corso della stagione, chiudendo di fatto con zero punti in classifica.
- Nel 2020 Marquez subisce tre operazioni all'omero del braccio destro fratturato a Jerez, l'ultima a inizio dicembre.
- I tempi di recupero si prolungano, anche a causa della presenza di una "precedente infezione nella frattura", come spiega la Honda in un comunicato dopo il terzo intervento.
- Il 2021 è l'anno del recupero. Marquez mostra continuamente i propri progressi sui social, come a voler mandare un messaggio agli avversari: "Per il Mondiale ci sono anche io". A fugare ogni dubbio ci pensa il pilota stesso, durante la presentazione Honda del 22 febbraio: "Non abbiamo ancora la data del rientro. Di sicuro non sarò in pista nei test in Qatar". Si sofferma anche sugli obiettivi della stagione: "Guidare una moto, divertirmi, tornare quello di prima".
- Il 12 marzo arriva il tanto agognato via libera: l'ultima visita a cui si sottopone dà esito positivo. Il giorno stesso, torna in pista su una pit bike Bucci sul circuito di Alcarràs. Ma dopo aver guidato una MotoGP depotenziata al Montmeló, arriva un altro stop da parte dei medici che ritengono più prudente posticipare il rientro. Marquez salterà quindi le prime due gare della stagione di MotoGP 2021.
- Il 10 aprile, con due giorni di anticipo, arriva l'annuncio del rientro. Ottenuto il definitivo via libera da parte dei medici, Marquez torna in pista a Portimao: "Sono felicissimo, finalmente potrò tornare a fare ciò che più mi piace".
- Dopo 271 giorni dalla caduta, Marquez torna a disputare un Gran Premio: in Portogallo, dopo una gara spettacolare, chiude settimo. Nei box scoppia in un pianto liberatorio: "Era impossibile trattenere le emozioni. Lacrime di gioia, mi sono sentito di nuovo pilota".
- Servono cinque Gran Premi a Marquez per la vittoria: il 20 giugno sale sul gradino più alto del podio al Sachsenring, esattamente 581 giorni dopo l'ultimo successo, a Valencia nel 2019. Il catalano, dopo un grande partenza, si mette al comando, restando saldamente in testa fino al termine.
- Il 13 agosto in Austria, dopo l'ennesima caduta, Marquez non nasconde il dolore al braccio destro. Ma non si ferma: parte 5°, lotta per le prime posizioni, ma dopo il cambio moto cade a due giri dal termine. Riparte e chiude in 15^ posizione.
- Nel mese di ottobre vince ad Austin e in Emilia Romagna. A Misano, mostra i muscoli: "Il braccio non si è stancato, era fresco e dinamico".
- Una tegola inaspettata: in seguito ad una caduta durante un allenamento di motocross, Marc riporta una lieve commozione cerebrale. Lascia il Mondiale e il 9 novembre la Honda rende noto che soffre di diplopia, ovvero la doppia percezione di un'immagine. L'occhio coinvolto è lo stesso lesionato nel 2011 dopo l'incidente a Sepang.
- Diversamente da quanto accaduto nel 2021, lo spagnolo partecipa alla prima tappa del 2022 in Qatar, chiudendo in 5^ posizione. Ma in Indonesia, durante il warm up, è protagonista di una brutta caduta: sbalzato in aria dalla moto, batte forte la testa dopo una rotazione in aria. Trauma cranico e varie contusioni, costringendo il pilota a rinunciare alla gara. "Sto bene, ho deciso di non gareggiare per precauzione, per non correre ulteriori rischi", scrive sui social.
- In seguito al weekend in Indonesia, si riacutizza la diplopia. Salterà anche la terza tappa del Mondiale in Argentina. "Oggi non riesco a sorridere, ma troveremo il modo di farlo nuovamente", commenta.
- Il 28 maggio, nel Gran Premio d'Italia, termina le qualifiche all'11° posto, complice anche una caduta. Arriva la conferma ufficiale: Marc si sottoporrà al quarto intervento all'omero destro. L'infortunio rimediato a Jerez nel 2020 lo tormenta da allora.
- L'operazione ha luogo il 2 giugno presso la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota. Intervento perfettamente riuscito.
- Marquez rientra in pista per i test a Misano il 6 e il 7 settembre. I risultati sono positivi: mezzo secondo dal record assoluto della pista e buona tenuta del braccio destro.
- Il 13 settembre 2022, a distanza di 106 giorni dalla quarta operazione all'omero, annuncia: "Ho un grande sorriso oggi: sarò ad Aragon per correre in questo weekend":
- In Australia, nell'ultima gara, ritrova il podio: è 2°.
- Sull'onda delle ultime prestazioni del 2022, sembrerebbe iniziare al meglio la stagione 2023: nella prima storica Sprint Race della MotoGP, corsa a Portimao, si classifica terzo. In gara, però, la domenica si ritira dopo aver centrato Oliveira, episodio che gli vale due long lap penalty da scontare in Argentina. E la caduta gli procura la frattura al 1° osso metacarpale della mano destra.
- Prima parte della stagione 2023 non esaltante per Marquez, che conquista 15 punti nelle prime 8 gare, tutti provenienti dalle Sprint Race.
- Dopo la pausa estiva, cambia passo e a Motegi ottiene il primo podio in gara lunga dell'annata.
- Non solo belle prestazioni: tanti rumors sul futuro del campione spagnolo e il suo matrimonio con Honda ai titoli coda. L'opzione per il futuro più accreditata è il contratto di un anno con il team Gresini, dove raggiungerebbe il fratello Alex.
- Il 4 ottobre 2023 arriva la risoluzione consensuale del contratto che ha legato Marc Marquez alla Honda per 11 anni, durante i quali ha conquistato 6 titoli mondiali, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole. "Risate, pianti, gioie e momenti difficili, ma soprattutto: una relazione unica ed irripetibile", le parole di addio del pilota al team con il quale si è consacrato campione.
- Il 12 ottobre 2023 arriva l'ufficialità: nel 2024 Marquez correrà con il fratello Alex nel team italiano, alla guida di una Ducati satellite.
- Il 20 gennaio 2024, la presentazione. "Voglio tornare a divertirmi - spiega Marc - gli ultimi 3-4 anni sono stati molto difficili per me e stavo cercando una cosa diversa. Il team Gresini è stato l'unico che mi ha aspettato. Se punto al Mondiale? Non vinco da tanto. Preferisco creare gradualmente la base, poi si vedrà".
- Nel corso dei test pre-stagionali Marquez lavora molto per adattare il suo stile di guida alla Ducati dopo 11 anni in Honda: "Dovrò imparare da Bagnaia".
- E i risultati non tardano ad arrivare: già nella prima gara in Qatar riesce a chiudere con un 5° posto nella Sprint Race e un 4° nella gara lunga.
- A Portimao e in Texas arrivano i primi due podi nella Sprint Race, mentre a Jerez il primo podio 'domenicale' con il nuovo team finendo secondo alle spalle di Pecco.
- Le prestazioni di Marc continuano a crescere (due secondi posti a Le Mans e 2° e 3° posto in Catalunya), 'alimentando' i dubbi dei vertici Ducati: ormai la corsa per la seconda sella al posto di Bastianini accanto a Bagnaia è una lotta a due tra lui e Jorge Martin.
- Il disegno Ducati sembrava potesse prevedere Martin nel team ufficiale e Marquez in Pramac con una moto factory, ma al Mugello l'8 volte iridato sorprende con questa dichiarazione al sito ufficiale MotoGP: "Pramac non è un'opzione per il 2025".
- Marc chiude il GP d'Italia con un secondo posto nella Sprint e un quarto nella gara lunga. E, soprattutto, con la voglia di conoscere la decisione di Ducati per il 2025.
- Nel primo pomeriggio di lunedì 3 giugno arriva l'indiscrezione: Ducati ha scelto Marquez, sarà lui ad affiancare Bagnaia nella prossima stagione.
- Poco dopo, c'è un annuncio che fuga ogni dubbio: Jorge Martin ha firmato con Aprilia, spalancando definitivamente le porte del team rosso al '93' di Cervera.
- Mercoledì 5 giugno l'annuncio ufficiale: nel 2025 il catalano lascerà la Ducati del team satellite Gresini per passare al Ducati factory, al posto di Enea Bastianini. Marquez firma un contratto biennale e abbraccia così la rossa di Borgo Panigale, andando a formare una coppia da sogno con Pecco Bagnaia.
- La marcia trionfale di Marc parte a inizio marzo dalla Thailandia: scatta in pole e firma una doppietta nel primo weekend dell'anno, vincendo la gara lunga di Buriram in maniera del tutto particolare, a causa di un problema alle pressione delle gomme. Nel corso del 7° giro, infatti, lascia passare il fratello Alex, rimanendogli incollato fino a 3 giri dal termine, quando decide di riprendere il comando. Terzo Bagnaia.
- Al termine del GP Giappone 2026 Marc sfrutta il 1° match point a disposizione e chiude il Mondiale con 5 gare d'anticipo: torna a vincere un titolo (il primo post infortunio) a 6 anni di distanza dall'ultimo (2019), mettendosi definitivamente alle spalle un periodo molto buio della sua carriera sportiva. O forse no.
- Dopo la conquista del titolo, la stagione 2025 di Marquez si chiude con quattro gare d'anticipo: tutta colpa di un incidente al via del GP d'Indonesia, con Marc centrato da Bezzecchi. Per lo spagnolo frattura alla clavicola destra (con lesione ai legamenti) e operazione. Arrivederci al 2026
- Il 3 febbraio, a 4 mesi dall'incidente di Mandalika di ottobre, Marc Marquez torna in sella alla Desmosedici nei test di Sepang, i primi in vista della nuova stagione. Per il pilota di Cervera subito miglior tempo al rientro
- L'inizio di 2026, però, non è all'altezza di quanto visto nel 2025. Marquez, non ancora al meglio dal punto di vista fisico, vince in modo rocambolesco la Sprint del Brasile, ma è costretto al ritiro in due dei primi 4 GP (Thailandia e Spagna). Poi a Le Mans la brutta caduta nella Sprint (frattura al piede) lo costringe al forfait nella gara lunga.
- Dopo la caduta di Le Mans il campione scoppia in lacrime al box, come svelato nell'episodio 5 di 'Inside Ducati'. E ammette, circondato dall'affetto di Gigi Dall'Igna e del team: "Non va, non riesco a spingere. Sto guidando con un braccio e mezzo".
- Marc vola subito a Madrid e il 13 maggio si sottopone a un doppio intervento (entrambi perfettamente riusciti): non solo al piede fratturato nella caduta di Le Mans, ma anche alla spalla destra, per risolvere "un vecchio problema" che lo stava condizionando da inizio anno. Costretto, però, a saltare anche il GP di casa in Catalogna.
- Tempi di recupero abbastanza contenuti stavolta per Marquez che si ripresenta con uno spirito nuovo al Mugello a fine maggio a distanza di 20 giorni dal doppio intervento chirurgico. In Italia è ancora un po' in sofferenza: è 5° nella Sprint e 7° in gara lunga. E il ritardo in classifica dai primi - complice la doppietta dell'Aprilia - si fa pesante: è 8° a -102 da Bezzecchi e -85 da Martin. Ma dal GP d'Italia in poi, sarà tutta un'altra storia...
- La settimana successiva, su un circuito sinistrorso e decisamente meno probante per il fisico come il Balaton Park, Marc torna a dominare il weekend centrando la vittoria numero 100 della carriera in tutte le classi. L'alba di una clamorosa 'remuntada'.
- In Repubblica Ceca, 'la carica ...delle 101 vittorie' lo proietta a -40 da Bezzecchi, squalificato in gara lunga dopo aver spinto e colpito un marshal post caduta nella Sprint Race. Così, recita la nuova classifica
- A pochi giorni dal trionfo 101 a Brno ecco l'ufficialità del rinnovo di Marc Marquez con Ducati per altre due stagioni, fino al 2028. Continua dunque il matrimonio tra lo spagnolo e la casa italiana che ha ridato a Marc una seconda giovinezza dopo il 'calvario' degli infortuni.
- Dopo una leggera flessione in Olanda, nella 'sua' Sachsenring piazza un'altra doppietta, conquistando la sua 10^ vittoria in top class nel circuito tedesco. 'Girando' alla pausa estiva a -18 da Martin, nuovo leader del Mondiale. "Se qualcuno dopo il Mugello (quando era a -102 da Bezzecchi, ndr) mi avesse detto che avrei recuperato quasi tutto in tre-quattro gran premi, gli avrei chiesto: 'Ma cosa ti sei bevuto?”.
- Proprio a Misano, Marc fa chiarezza sulla 'discussa' foto pubblicata su Instagram dopo Aragon che lo ritrae durante un allenamento in palestra e mette a nudo le condizioni del suo braccio destro, martoriato dalle molteplici operazioni (ben 7) subite negli anni dopo il grave incidente del 2020 a Jerez de la Frontera. "Ho semplicemente mostrato la realtà - confessa -. Le domande sul mio fisico mi stavano togliendo energie utili. Se voglio battagliare per il titolo, devo concentrarmi completamente sulla pista".
- In Austria la 'ripresa' del triello Mondiale se l'aggiudica Martin, che rimette la testa avanti in classifica. Ma la quarta doppietta stagionale di Marquez a Motegi riapre nuovamente i giochi, rilanciando Marc a soli due punti dal connazionale (con Bezzecchi staccato a -49). Il modo migliore per festeggiare le 100 vittorie in carriera di Gigi Dall'Igna da Dg di Borgo Panigale, omaggiato dal suo campione con un adesivo sulla sua Ducati e una dedica: "Mi diverto con la sua creatura".
- L'esercizio pre-gara tra i 'segreti' del nuovo Marquez, diventato un vero e proprio rito e una routine fissa per il catalano che esegue le flessioni circa 25 minuti prima di indossare la tuta o direttamente in griglia. "Cerco di capire cosa serva al mio corpo - ha spiegato - il mio team può suggerirmi molte cose, ma la persona migliore per capire il mio corpo sono io".
- In Indonesia è un saliscendi di emozioni: Marc vince la Sprint e sale in vetta, ma torna a -2 da Jorge domenica dopo la vittoria di Bezzecchi e il 'poker' dell'Aprilia. In Australia, però, nell'ultima della storia a Phillip Island, il 10° Mondiale di Marquez comincia a prendere a forma: una frattura al radio mette ko Martinator e il successo finale del ducatista nella Sprint (la gara lunga sarà annullata per pioggia) gli regala la leadership del campionato: +10 sul connazionale e +50 sul romagnolo. La 'remuntada' è servita.
- Con l'assenza forzata di Martin anche in Malesia, il 2° posto nella Sprint e l'ottava vittoria stagionale in gara lunga valgono doppio per Marquez che, in Qatar può contare già sul primo match point per il suo 10° titolo Mondiale. A Lusail Marc vince la Sprint e chiude 2° il GP, ma non bsta: il titolo è solo rinviato di due settimane in Portogallo. Il resto è Storia.