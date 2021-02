1/25

Tanti auguri Marc! Il più grande dei fratelli Marquez compie 28 anni. Sarà un compleanno diverso dal solito per il pilota Honda, completamente concentrato sul recupero dall'infortunio che lo ha tenuto fermo per tutto il Mondiale 2020. Il 28 marzo inizia la stagione 2021 con il GP del Qatar (in diretta su Sky Sport MotoGP): lo spagnolo, dopo aver subito la terza operazione all'omero del braccio destro, sta facendo di tutto per tornare in tempo. In attesa di rivederlo in pista, riviviamo i successi di Marc Marquez in una carriera da vero marziano