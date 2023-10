Marco Bezzecchi si è procurato la frattura della clavicola destra durante un allenamento sabato 7 ottobre al Ranch di Tavullia: il pilota romagnolo è stato già sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi. In attesa di comunicati del team, Bezzecchi a questo punto salterà perlomeno la trasferta dell’Indonesia del prossimo weekend; la prima del trittico che comprende l’Australia e la Thailandia nei due fine settimana successivi. Un vero disastro per Bezzecchi che nella classifica mondiale è terzo a 54 punti dal leader, il suo amico Pecco Bagnaia. Ma è un vero disastro anche per il Team Moonery Vr46 che dal Gp dell’India è privo di Luca Marini, convalescente anche lui dopo una frattura alla clavicola rimediata in un incidente proprio con Bezzecchi al via della Sprint Race. In questo momento è davvero difficile immaginare in che modo e con quale pilota la squadra di Valentino Rossi potrebbe presentarsi in Indonesia.

Il comunicato del team MooneyVR46

Questo il comunicato diffuso dal team Mooney VR46 dopo l'operazione: "Intervento riuscito per Marco Bezzecchi, sotto i ferri questa mattina per ridurre la frattura alla clavicola destra. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è caduto ieri nella consueta sessione di allenamento al Motor Ranch di Tavullia. Marco ha raggiunto l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE, dove l’equipe coordinata dal Professor Porcellini ha eseguito l’intervento per ridurre la lesione. L’operazione, della durata di un’ora e mezza, ha avuto esito positivo. Marco inizierà il percorso riabilitativo immediatamente: il suo rientro in pista sarà valutato nelle prossime 48 ore".