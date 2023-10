di p. beltramo

Bezzecchi tra oggi e domani si sottoporrà a un controllo alla clavicola fratturata, in caso di esito favorevole volerà in Indonesia per ottenere l'idoneità. Nel frattempo il mercato è in fermento dopo il divorzio Marquez-Honda e l'annuncio di Pedro Acosta in GasGas nel 2024 al posto di Pol Espargaró. A Mandalika ripartirà la lotta per il titolo tra Bagnaia e Martin. Ecco come arrivano piloti e team al GP indonesia, in programma dal 13 al 15 ottobre su Sky Sport e NOW A cura di Paolo Beltramo