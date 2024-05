Caduta e ritiro per lo spagnolo del team GasGas, che ha chiuso con un po' di amaro in bocca la gara lunga di Le Mans: "Nel warm up abbiamo modificato il setup e per la prima volta la moto era competitiva per vincere. Ho sbagliato io, Diggia e Aleix hanno frenato un po' troppo presto e quando ho pensato che erano troppo lenti ho lasciato il freno". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA