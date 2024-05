Nell'ultimo giro di Le Mans Marc Marquez si è reso protagonista di un sorpasso su Bagnaia che gli ha permesso di conquistare la seconda posizione: "Mi aspettavo che Pecco attaccasse Martin, ma ho visto che non lo stava facendo e ho deciso di provarci. Non ero molto vicino, ho pensato di staccare forte e vedere cosa sarebbe successo". Nel VIDEO in testa l'analisi allo Sky Tech

