Dopo la gran rimonta a Le Mans, che lo ha portato dal 13° al 2° posto, Marquez ha parlato su Sky Sport del suo futuro: "Quando ho scelto di venire in Ducati sapevo che era la moto più forte, ho voluto vedere cosa fossi ancora capace di fare. Visto che sono competitivo, il prossimo anno voglio avere una moto ultima evoluzione per lottare per il mondiale. Sia dove sia, sia il colore che sia, sia la marca che sia. Ho le idee chiare". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

