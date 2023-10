Bagnaia: "Dobbiamo lavorare sull'elettronica"

Bagnaia sarebbe anche entrato in top ten per il rotto della cuffia, all'ultimo giro utile. Ma il suo time attack finale è stato vanificato da un lungo successivo a una perdita del posteriore in ingresso curva. Un higshide sfiorato, che ha fatto scuotere la testa al leader del Mondiale: "Per fortuna sono riuscito a restare in sella, potevo lanciarmi veramente in alto quando mi è partita dietro in quella circostanza", ha ammesso Pecco. Che ha peraltro in testa quale sia stato il problema principale del suo primo giorno in pista a Mandalika: "Mi sento molto meglio per quanto riguarda il feeling col davanti, in frenata e con la guida in generale - ha aggiunto -. Purtroppo stiamo litigando con l’elettronica e dobbiamo trovare una taratura migliore: è complicato, ho perso la moto diverse volte".