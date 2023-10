Fuori dai primi quattordici al mattino (prima volta quest’anno) Pedro Acosta ha rimesso le cose a posto al pomeriggio. Infine primo con un passo disarmante per i suoi avversari, lo spagnolo non sembra aver patito la caduta in cui ha demolito la moto al mattino. Ultimo a inizio giornata, primo senza incertezze alla fine delle Libere. Il solito Acosta, insomma, a cui ha provato a rubare la scena Aron Canet, che si era portato al comando, per poi scivolare alle spalle del connazionale per soli 38 millesimi e infine trovarsi staccato di quasi due decimi. Ne ha presi più di due di distacco Sam Lowes, che quando è in giornata si ricorda di essere uno dei piloti più veloci ed esperti della categoria.

Arbolino nono, Chantra 13°

A differenza del suo compagno di squadra Tony Arbolino, nono, quanto basta per guadagnarsi la Q2, ma da lui ci si aspetta qualcosa di più se vuole riprendere il contatto in campionato con Acosta da cui è separato da 50 punti. La rincorsa al titolo si fa dura a sei gare dal termine, ma l’aritmetica gli dà ancora speranza. Quantomeno il pilota di Marc Vds non deve guardarsi troppo da Dixon, che in campionato lo insegue staccato di 43 punti. L’inglese (il cui nome è circolato per un eventuale passaggio in MotoGP) ha chiuso il primo giorno di libere con il sesto tempo. Ci si aspettava di più da Somkiat Chantra, ma il tailandese s’è fermato pericolosamente in tredicesima posizione, quasi al confine degli ammessi in Q2.

Gli esclusi dal Q2

Da cui sono per ora esclusi Alonso Lopez, in difficoltà, diciassettesimo, e Filip Salac, ventiduesimo. Fuori anche Dennis Foggia, diciannovesimo, Alberto Surra, ventunesimo, e Lorenzo Baldassarri (ventottesimo), chiamato a sostituire l’infortunato Celestino Vietti.