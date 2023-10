Non bastano le tante cadute registrate nel primo giorno di prove a Mandalika a fermare i protagonisti della Moto3. Jaume Masia, leader del mondiale, caduto due volte (la seconda piuttosto malamente) ha poi firmato il terzo tempo, alle spalle di Diogo Moreira, caduto a sei minuti dal termine, e del turco Deniz Oncu, scivolato a sua volta. La pista sporca del mattino ha consigliato prudenza, le gomme morbide sono state conservate in maggior parte per la Fp2. I tempi dei migliori al pomeriggio sono scesi sotto l’1’39. Alle spalle di Masia si è sistemato, per ora, Matteo Bertelle, in crescita da qualche gara a questa parte. Il pilota di Snipers non riesce però a raccogliere in gara quanto seminato in prova. A dispetto di Stefano Nepa, il migliore degli italiani in campionato, che in Indonesia è partito col piede giusto, piazzandosi in nona posizione dietro a Riccardo Rossi. Nessun italiano finora è riuscito a salire sul podio quest’anno, con l’eccezione di Andrea Migno, terzo alla seconda gara in Argentina come sostituto di Fellon; il rendimento dei nostri piloti ci si augura possa migliorare in queste trasferte extra europee.

Sesto Holgado, Veijer per ora è fuori dal Q2

Guardando la classifica del mondiale, va segnalato il sesto posto in prova di Holgado, non ancora ai livelli di inizio stagione. A Mandalika è partito alle spalle di Sasaki; entrambe sono caduti, lo spagnolo al mattino, il giapponese, secondo nel mondiale, a un minuto dalla conclusione della Fp2. Ivan Ortolà, la giovane promessa del team Angeluss, si è piazzato sul confine dei promossi alla Q2 di sabato, da cui restano invece esclusi Colin Veijer, protagonista di un contatto con Alonso a pochi minuti dalla fine delle prove. il talento colombiano, diciassettesimo, è rimandato a sabato mattina insieme a Filippo Farioli, ventitreesimo.