"Stiamo lavorando bene, domani serve concentrazione dal primo giro. Non sarà facile contro Masia e Moreira". David Alonso non sorprende più, il terzo posto alle spalle di Moreira (di cui il colombiano ha sfruttato anche la scia) e del leader del mondiale Masia, secondo, è tra la piacevoli sorprese delle qualifiche di Mandalika. Il giovane rookie lanciato nel mondiale da Aspar Martinez sta concretizzando questa prima esperienza (se non contiamo un paio di wild card corse nel ’21 e ’22), maturando gara dopo gara. Tra Silverstone e Misano ha infilato tre vittorie, in classifica viaggia a 40 punti da Masia, che al momento però fa un altro sport. Lo spagnolo viene da due vittorie di fila precedute da due podi pesanti. Ha acciuffato e superato Holgado, a sua volta passato da Sasaki. La classifica si è accorciata: tre piloti in vetta, racchiusi in 9 punti, con lo spagnolo lanciato come un treno in corsa. In qualifica sembrava soffrire, il pilota di Leopard, poi ha messo la quarta e ha chiuso a 40 millesimi dal brasiliano, che va un po’ a corrente alternata.

Bertelle migliore degli italiani, in terza fila con Nepa

Poteva scalare qualche posizione Matteo Bertelle, migliore degli italiani con l’ottavo posto. Dopo avere seguito a lungo Masia, per sfruttarne la scia, il pilota di Snipers ha sciupato un giro buono nel finale. Alle sue spalle si è classificato Stefano Nepa, la speranza italiana del team Angeluss che porta in gara anche l’ottimo Ortolà, sesto in campionato (per la verità un po’ sotto tono nelle ultime gare) e solo dodicesimo nelle Q2 di sabato. Quarto posto per l’altra rivelazione del campionato, Collin Veijer, 18enne olandese in forza al team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, al debutto nel mondiale. Ha preceduto Deniz Oncu, pilota di punta della Ktm Red Bull in Moto3. Il turco viaggia al quinto posto, staccato di 53 punti dalla vetta: nelle ultime uscite ha perso colpi, staccandosi progressivamente dalla lotta al vertice. Un rischio che non può correre Sasaki, in corsa per il titolo, ma il giapponese che nel GP di casa ha centrato il podio, domenica scatterà dalla undicesima casella.