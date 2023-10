Sabato complicato per Bagnaia in Indonesia: dopo il 13° posto in qualifica, Pecco chiude la Sprint all'ottavo posto e perde così la testa del Mondiale, superato da Martin (vincitore della gara "corta"). Il campione del mondo non nasconde la propria rabbia: "Mi girano i c...., sapevamo che sarebbe stata dura, la moto era nervosa. L'unico modo per passare Bastianini era sbatterlo fuori, ma non è il mio modo di correre. Non potevo fare di più"

"Ho mancato il Q2 per niente"

"Mi girano i c.... onestamente. Oggi era tosta, sapevamo sarebbe stata dura. Mi mancano i primi giri con la gomma nuova, ho una moto molto nervosa. Ho mancato il Q2 per niente, con lo stesso tempo avrei fatto seconda fila: a volte capita, ma sarebbe stata una gara diversa. Mi sentivo forte con la strada libera, quando avevo spazio giravo forte. L'unico modo per passare Enea era sbatterlo fuori, ma non è il mio modo di fare le gare. Non potevo fare di più oggi. La partenza è stata una delle migliori dell'anno, sono stato un po' chiuso in quella fase e non ho potuto spingere di più. Era comunque una-due posizioni in più. La gomma dietro aveva una carcassa più morbida, ma sta lavorando bene in queste condizioni a 60 gradi. Per la gomma davanti ho scelto la dura per una questione di pressione e non credo di cambiare domani. Parto dietro, magari dietro metteremo la media e la preferisco, rende la moto meno nervosa". I piloti della MotoGP torneranno in pista domenica 15 ottobre per la gara "lunga" del GP Indonesia: partenza alle 9 (ora italiana) in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.