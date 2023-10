Acosta vince anche il GP d'Indonesia, confermandosi sempre più leader del Mondiale a +65 su Arbolino: dopo aver superato Canet al secondo giro, è rimasto in testa per tutta la durata della gara. Arbolino, che ha lottato per il podio nei primi giri, ha chiuso al sesto posto

Hanno provato a fermarlo, per qualche giro. C’ha provato Canet, partito forte, a domare Pedro Acosta, ma il leader del mondiale non ha aspettato tanto per lasciar la sua impronta sulla gara. Presa la testa è scappato via, con un secondo di vantaggio, in totale sicurezza. Arbolino ha sognato nei primi giri di poter lottare per il podio. La partenza è la sua specialità, scattava dalla decima casella, era quarto a inizio gara, quindi terzo. Poi è scivolato indietro, al quinto posto, superato da Aldeguer e Gonzalez, ritrovandosi Dixon incollato alla coda della sua moto. Bel duello con l’inglese, uno dei rari moneti interessanti di una gara che in testa ha offerto zero emozioni. L’inglese è poi finito largo e Tony ne ha approfittato, per qualche giro. Fino a quando, dopo aver rischiato di cadere con la gomma posteriore conciata male, Arbolino ha dovuto cedere al penultimo giro a Dixon, che aveva recuperato tutto il distacco.