Maverick Vinales su Aprilia è stato il più veloce nel warm-up del GP di Indonesia. Lo spagnolo ha fermato il crono in , precedendo Martin e Nakagami. Settimo Bagnaia, ottavo Bastianini. Decimo tempo per Marini, 20° per Bezzecchi. Alle 9 la gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. I RISULTATI