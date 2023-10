È dominio spagnolo a Phillip Island sia in Moto2 che in Moto3: in Australia nessuno come la Spagna per numero di vittorie, pole position e podi. Ecco numeri, statistiche e curiosità sulla storia di Moto2 e Moto3 nel GP d’Australia. Tutto il weekend live in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW

GP AUSTRALIA, LA GUIDA TV