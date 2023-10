Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini): "Possibile futuro in altri campionati? Il mio manager dovrà preparare dei piano, il piano B oppure il piano C, ma io per adesso voglio concentrarmi per restare in MotoGP. Se dovessi essere sicuro di non poter restare in MotoGP, allora prenderò in considerazione altre opzioni, ma per adesso resto concentrato sulla MotoGP"