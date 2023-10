Lo spagnolo dell’Aprilia torna sull’esultanza di Mandalika, dove si è presentato sul podio vestito da Batman dopo aver chiuso 2° in gara: "Se dovessi vincere vedrete un altro spettacolo simile". Sul GP Australia che scatta venerdì spiega: "Qui credo sia più facile essere competitivo rispetto ad altre piste, per via delle curve veloci dove la nostra moto se la cava meglio". Domenica la gara alle 5 in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

Quarto nella "baby race" di sabato in Indonesia, secondo nel Gran Premio di domenica dove ha sfiorato la vittoria, attaccando Bagnaia alla penultima curva dopo aver guidato in testa per otto giri. Maverick Vinales arriva in Australia sulla scorta di un’ottima prestazione domenisca scorsa. " È stato bello e utile stare davanti a Mandalika, perché in testa capisci di più e riesci a trovare il ritmo giusto , cosa che ti dà un bel feeling. Abbiamo lavorato molto al Montmeló, a Barcellona, nelle settimane scorse, per trovare la messa a punto migliore". Ci sono piste dove le Aprilia vanno più veloci, e Phillip Island sembra adattarsi bene alla caratteristiche delle moto di Noale. " Qui credo sia più facile essere competitivo rispetto ad altre piste, per via delle curve veloci dove la nostra moto se la cava meglio . Abbiamo la velocità e il passo, questo è motivo d’orgoglio per noi, e dobbiamo semplicemente continuare su questa strada. È un processo di crescita che va alimentato gara per gara".

"Batman? Ho pronti altri spettacolini"

Quello australiano è uno dei circuiti preferiti di Maverick, qui ha conquistato cinque podi in passato compresa una vittoria nel 2018 con la Yamaha. "Non ho grandi aspettative, ma spero di stare davanti. Qui me la cavo bene e voglio portare a casa una bella prestazione". I curvoni veloci sono la sua specialità, ma lo spagnolo è consapevole della particolarità di Phillip Island. "Sono bravo sulle curve veloci, è vero. E qui ce ne sono, ma al di là di quest’aspetto, questo resta un circuito speciale. Noi vogliamo cominciare con calma, lavorare bene per tutto il weekend e poi si vedrà. Se lavoriamo bene dando il massimo avrò la velocità per lottare e stare davanti". La minaccia di pioggia e vento non lo preoccupa: "Sono sempre stato veloce con l’Aprilia sul bagnato, e l’ho confermato anche in Giappone, quindi credo che possiamo essere competitivi anche con la pioggia". E per quanto riguarda il vento: "Di solito me la cavo bene, in Spagna sono abituato a girare con il vento. Domenica prevedono raffiche fino 65 Km all’ora. Bisognerà stare attenti a non uscire dal tracciato con le folate molto forti. Vedremo cosa succederà". La scenetta sul podio di Mandalika, vestito da Batman è stato apprezzata, ne ha in serbo altre? Gli chiedono. "Spero di farvi vedere qualche altro spettacolino. Se vinco lo scoprirete".