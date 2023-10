La clamorosa caduta di Mandalika, che gli è costata la leaderhip del Mondiale, sembra già alle spalle: Jorge Martin chiude al 4° posto (tempo di 1:28.222) nelle libere di Phillip Island e vola direttamente al Q2 (mentre il suo rivale Pecco Bagnaia sarà costretto a passare dal Q1). "Sono andato forte - ammette lo spagnolo della Ducati Pramac - in mattinata non mi trovavo benissimo con la moto, ne abbiamo provato due differenti ma non sentivo la 'mia' moto. Poi abbiamo cambiato qualcosina, mi sono sentito più comodo con le gomme usate e anche in time-attack andavo veramente bene, nonostante il 'traffico'. È stata una bella giornata e non era scontato , è importantissimo essere tra i primi dieci. Speriamo di lottare per la vittoria in questo weekend ".

Una gara 'alla Martinator'

L'errore di Motegi non ha scalfito dunque la sicurezza dell'iberico, che ha ripreso dove aveva lasciato. "La moto è sempre quella - sorride Martin - la conosco e anche in una pista nuova so come muovermi". Qualche minuto prima dell'inversione tra la Sprint e la gara lunga in previsione delle forti raffiche di vento attese per domenica in Australia, Martin era stato molto sicuro anche in materia di gomme (soft), come confermato in diretta al nostro Mattia Pasini: "Penso che si possa fare una gara 'alla Martinator', con ritmo da qualifica per tutta la corsa".