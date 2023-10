Fermin Aldeguer è stato il più veloce nelle Libere del venerdì in Moto2, fermando il cronometro a Phillip Island in 1:32.548. Alle sue spalle Canet e Pedro Acosta, che ha fatto segnare il suo miglior tempo di giornata nelle FP1 (nelle Libere 2 è stato protagonista anche di una caduta senza conseguenze). Solo 12° Tony Arbolino, mentre Celestino Vietti chiude col 19° crono

L’ultima volta che ha corso a Phillip Island si era fermato ai piedi dal podio. Partito fortissimo, Fermin Aldeguer ha confermato con il primo tempo nelle Libere di venerdì di avere il passo giusto per puntare in alto. Al comando delle operazioni fin dal mattino lo spagnolo di Boscoscuro ha fissato l’asticella per tutti nel turno conclusivo, senza che nessuno riuscisse a superarla, nemmeno per un istante. Il pilota che si è avvicinato di più è stato Aron Canet, che ha fermato il cronometro a poco più di un decimo dal connazionale, prima di cadere - all’ultimo minuto - conservando però il secondo posto nella classifica provvisoria. Terzo tempo di giornata per Pedro Acosta che da Aldeguer è rimasto staccato di oltre cinque decimi. Il leader del mondiale è anche caduto senza conseguenze, all’ingresso della curva 4, largo e fuori traiettoria, nel corso della seconda sessione. Pedro dorme comunque sonni tranquilli, perché in campionato mantiene un vantaggio di 65 punti su Arbolino.

Arbolino 12°, in difficoltà Vietti

Tony ha faticato per restare nei primi quattordici ammessi alla Q2 di sabato. Il pilota di Marc Vds solo nel finale è riuscito ad assicurarsi il dodicesimo posto, primo degli italiani. Celestino Vietti, che in Australia fece un clamoroso debutto centrando il podio in Moto 3 alla sua prima gara iridata, non è invece riuscito a trovare il feeling giusto con la sua pista, frenato da evidenti problemi di aderenza al posteriore. Diciannovesimo a oltre un secondo e mezzo di ritardo, non sarà facile per il piemontese risalire considerando le previsioni meteo di sabato. Davanti a lui Dennis Foggia (diciottesimo), alle sue spalle Albert Arenas. Tra gli esclusi da segnalare anche Filip Salac, ventitreesimo, e Ai Ogura, quindicesimo, e quindi fuori dalla zona sicurezza per soli 42 millesimi.