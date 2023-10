Parte bene Stefano Nepa, che si piazza alle spalle di David Munoz al termine della prima giornata di prove in Australia. Tredicesimo al mattino, il pilota del team Angeluss ha scalato la classifica al pomeriggio fermando il cronometro a soli 73 millesimi dalla vetta. Il pilota spagnolo (protagonista di un brutto contatto passibile di approfondimenti da parte dello steward pannel) d’altra parte ha confermato al secondo turno di essere al momento il più veloce sulla pista australiana. Tra i migliori anche il giapponese Sasaki, quarto dopo un buon inizio al mattino. Sesto Jaume Masia, che ha tenuto in apprensione i suo meccanici dopo essersi fermato per un problema tecnico a poco meno di mezz’ora dal termine della sessione finale. Il leader del mondiale ha dovuto riportare la moto al box dove fortunatamente si è scoperto che l’inconveniente (rottura della catena) era facilmente risolvibile. Rientrato in pista a pochi minuti dalla bandiera a scacchi, il pilota di Leopard ha segnato subito al primo giro lanciato il tempo che gli ha permesso di assicurarsi la top ten, davanti ad Holgado. Il suo secondo avversario in classifica (era in testa nella prima metà del campionato) ha chiuso decimo, non benissimo nell’ottica di un duello che lo vede staccato di 17 punti.

Rossi e Bertelle nelle retrovie

Riccardo Rossi, dopo avere mostrato un buon approccio con il difficile tracciato di Phillip Island, dal terzo tempo del mattino è scivolato al ventunesimo a fine giornata, davanti a Bertelle (caduto al primo turno) finito due posizioni più indietro. In zona sicurezza (nei primi quattordici che accedono alla Q2), sono finiti Moreira, il brasiliano protagonista domenica scorsa nel gran premio di Mandalika dove ha centrato la prima vittoria, Oncu, quinto, e Ortolà, settimo nonostante una scivolata. Colin Veijer, undicesimo e Alonso, dodicesimo, chiudono il resoconto di un venerdì segnato dal bel tempo e dalle buone condizioni dell’asfalto.