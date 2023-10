Quando Jack Miller sente aria di casa non riesce a trattenersi. Il pilota KTM, al termine della prima sessione di prove libere a Phillip Island, si è esibito in una delle sue specialità: lo stoppie, ovvero solleva il posteriore della moto, rimanendo in equilibrio sulla ruota anteriore. Un gesto tipico del pilota australiano, in pieno stile Randy Mamola. Domenica la gara della MotoGP alle 5 in diretta tv sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

